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        Haberler Gündem Eğitim Amerikyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Amerikyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Amerikyum nedir, nerelerde kullanılır? Amerikyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi

        Adını ilk kez üretildiği yer olan Amerika Birleşik Devletleri'nden alan element, uranyum cevherlerinde nadir olarak bulunmaktadır. Yapay olarak elde edilen elementin radyoaktifliği oldukça yüksektir. Uranyum ötesi elementlerin dördüncüsüdür. Amerikyum nedir, nerelerde kullanılır? Amerikyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:30
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        Amerikyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        1944 yılında Glenn Seaborg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilen elementi elde etmek için kullanılan temel yöntem, nükleer reaktörlerde plütonyumu nötron bombardımanına tutmaktır. Amerikyum, nükleer bombaların patlaması sonucunda da ortaya çıkmaktadır. Amerikyum nedir? Nerelerde kullanılır? Amerikyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Amerikyum Nedir?

        Saf hali parlak ve beyaz gümüş renginde olan element, kurşuna benzer bir yoğunluğa sahiptir. Oda sıcaklığında ve kuru havada yavaşça kararma eğilimi gösterir. Metal formu oldukça yumuşaktır. Halojenler, oksijen ve hidrojen ile tepkimeye girer. Aktinitler element serisinde yer alan element, kolay elde edilebilir. Radyoaktif özelliğe sahip olduğundan ötürü zehirlidir. Plütonyum ve lantanit evropiyum elementleri ile benzerlik taşır. Erime noktası plütonyum ve evropiyumdan yüksek, küriyumdan düşüktür. Plütonyum elementinden daha az, evropiyumdan ise daha yoğun bir yapıya sahiptir.

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        Amerikyum Nerelerde Kullanılır?

        Önemli bir ticari uygulaması bulunmayan elementin temel kullanım alanlarının ölçüm cihazları ve bilimsel araştırmalar oluşturur. Amerikyum-241 izotopu bazı radyoaktif ölçümlerde, kimyasal araştırmalarda ve tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ev tipi iyonizasyon duman dedektörlerinde çok küçük miktarlarda kullanılır. Bozunma ürünü olarak nükleer enerji üretiminde de rol oynar. Amerikyumun, gelecekte uzay araçları güç kaynağı pillerinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

        Amerikyum Simgesi

        Element, "Am" kısaltmasıyla ifade edilmektedir. Uranyum cevherlerinde eser miktarda bulunan elementin 19 izotopu bulunmaktadır. Bütün izotopları kararsız ve radyoaktiftir. Çeşitli şekillerde alfa, gama ve beta çürümesine uğrarlar. En önemli izotopu Amerikyum-241’dir. Plütonyumdan elde edilebilen Amerikyum-241’in yarılanma ömrü 432,2 yıldır.

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        Amerikyum Sembolü

        Element periyodik tabloda "Am" sembolüyle temsil edilmektedir. Amerikayum +2, +3,+4,+5,+6 ve +7 gibi değişken oksidasyon durumlarını gösterir. Çeşitli bileşikler oluşturmak için oksijen, hidrojen, halojen ve birçok elementle kolayca reaksiyona girer.

        Amerikyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 7. elementi olarak karşımıza çıkan amerikyumun atom numarası 95'tir.

        Amerikyum Kullanım Alanları

        • Akışkan yoğunluklarının ölçümü
        • Kalınlık ölçme cihazları
        • Uçak yakıtı göstergeleri
        • Duman ve radyasyon dedektörleri
        • Uzaklık algılayıcı aygıtlar
        • Cam, plastik ve kauçuk kalınlıkları ölçümleri

        Amerikyum Özellikleri

        • Erime noktası 1173 derece, kaynama noktası 2067 derecedir.
        • Amerikyum doğası gereği paramanyetiktir.
        • Amerikyum sulu çözeltilerde kolaylıkla çözünür.
        • Amerikyumun yüzeyi havaya maruz kaldığında kararır.
        • En kararlı oksidasyon durumu +3'tür; oksijen, hidrojen, halojen ve birçok elementle kolaylıkla reaksiyona girer.
        • +4'ten daha büyük bir oksidasyon durumuna sahip olan amerikyum bileşikleri çok güçlü oksitleyici maddelerdir.
        • Amerikyum-241, bir dizi tıbbi ve endüstriyel kullanım için hem gama ışınlarının hem de alfa parçacıklarının taşınabilir bir kaynağı olarak kullanılmıştır.
        • Duman dedektörlerinin aktif bileşeni olan element, pek çok insanın hayatını kurtarmıştır.
        • Gelecekte uzay aracı bataryalarında kullanılma potansiyeli vardır.
        • Amerikyumun radyoaktif bozunması fosfora enerji vererek ışımasına yol açar.
        • Canlı yaşamı için elzem bir element değildir. Üstelik radyoaktivitesi ve kararsızlığı nedeniyle de oldukça tehlikelidir. Vücuda giren amerikyum kemiklerde birikir. Bu tür radyasyonun uzun süre varlığı kemiklere zarar verir.
        • Amerikyumun izotopları çevrede çok yavaş bozulduğundan dolayı bitkilere ve hayvanlara zarar verebilir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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