Astatin nedir, nerelerde kullanılır? Astatin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Açıklanan pek çok özelliği tahminden ibaret olan astatin, gizemli bir element olarak yerini almaktadır. Adını Yunancada "stabil olmayan" anlamına gelen astatos kelimesinden alan element, tehlikeli derecede radyoaktiftir. Astatin nedir, nerelerde kullanılır? Astatin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Dünyanın en az bulunan elementi olarak ön plana çıkan astatin, 1940 yılında Kaliforniya Üniversitesinden Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie ve Emilio Segre tarafından keşfedilmiştir. Halojen grubunda yer alan bir elementtir. Astatin nedir? Nerelerde kullanılır? Astatin simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Astatin Nedir?
Halojenler grubundaki en ağır ve en az reaktif elementin olarak karşımıza çıkan astatin, Yer kabuğunda; yalnızca bazı ağır elementlerin "bozunma ürünü" olarak meydana gelmektedir. Bu sebeple de en nadir bulunan element olarak bilinir. Uranyum ve toryumun bozunması sonucu oluşur; yer kabuğunda da bu şekilde bulunur. Yapay olarak da elde edilebilir ancak bu çok zordur. Hızlı bozunması sebebiyle elementin özellikleri hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamaktadır. Koyu ya da parlak bir görünüme sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bileşiklerinin çoğu iyodunkilere benzese de, metalik özellikleri itibariyle gümüşe benzer noktalara da sahiptir.
Astatin Nerelerde Kullanılır?
Şu anda astatinin araştırma dışında herhangi bir kullanımı yoktur. En kararlı izotopun yarı ömrü yalnızca 8 saattir ve bugüne kadar yalnızca çok küçük miktarlar üretilmiştir.
Astatin Simgesi
Element "At" harfleriyle gösterilmektedir. Astatin çeşitli yollarla elde edilebilir ancak tartılabilir miktarlarda elde edilemez. Astatin-211, nükleer reaktörlerde bizmut-200'ün nötron bombardımanı ile üretilmektedir.
Astatin Sembolü
Element periyodik tabloda "At" sembolüyle temsil edilmektedir. Yer kabuğunda doğal olarak en nadir bulunan elementlerden olan astatin, genellikle nükleer tepkimeler sonucu yatay olarak sentezlenebilmektedir. 19 izotopu bulunmaktadır. İzotoplarının çoğu bir saniye ya da daha kısa süreli yarılanma ömrüne sahiptir.
Astatin Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 17. grubunda yer alan elementin atom numarası 85'dir. Halojen elementler arasında en az reaktif olanıdır ve iyoda benzer şekilde davrandığı öngörülmektedir. Kısa yarılanma ömrü nedeniyle bileşikleri kristal yapılara sahip değildir ve çok az bileşik yapısı tanımlanabilmiştir.
Astatin Kullanım Alanları
Araştırma çalışmaları dışında herhangi bir kullanım alanına sahip değildir.
Astatin Özellikleri