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        Haberler Gündem Eğitim Astatin Nedir, Nerelerde Kullanılır? Astatin Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Astatin nedir, nerelerde kullanılır? Astatin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi

        Açıklanan pek çok özelliği tahminden ibaret olan astatin, gizemli bir element olarak yerini almaktadır. Adını Yunancada "stabil olmayan" anlamına gelen astatos kelimesinden alan element, tehlikeli derecede radyoaktiftir. Astatin nedir, nerelerde kullanılır? Astatin kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:33
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        Astatin nedir, nerelerde kullanılır?
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        Dünyanın en az bulunan elementi olarak ön plana çıkan astatin, 1940 yılında Kaliforniya Üniversitesinden Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie ve Emilio Segre tarafından keşfedilmiştir. Halojen grubunda yer alan bir elementtir. Astatin nedir? Nerelerde kullanılır? Astatin simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Astatin Nedir?

        Halojenler grubundaki en ağır ve en az reaktif elementin olarak karşımıza çıkan astatin, Yer kabuğunda; yalnızca bazı ağır elementlerin "bozunma ürünü" olarak meydana gelmektedir. Bu sebeple de en nadir bulunan element olarak bilinir. Uranyum ve toryumun bozunması sonucu oluşur; yer kabuğunda da bu şekilde bulunur. Yapay olarak da elde edilebilir ancak bu çok zordur. Hızlı bozunması sebebiyle elementin özellikleri hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamaktadır. Koyu ya da parlak bir görünüme sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bileşiklerinin çoğu iyodunkilere benzese de, metalik özellikleri itibariyle gümüşe benzer noktalara da sahiptir.

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        Astatin Nerelerde Kullanılır?

        Şu anda astatinin araştırma dışında herhangi bir kullanımı yoktur. En kararlı izotopun yarı ömrü yalnızca 8 saattir ve bugüne kadar yalnızca çok küçük miktarlar üretilmiştir.

        Astatin Simgesi

        Element "At" harfleriyle gösterilmektedir. Astatin çeşitli yollarla elde edilebilir ancak tartılabilir miktarlarda elde edilemez. Astatin-211, nükleer reaktörlerde bizmut-200'ün nötron bombardımanı ile üretilmektedir.

        Astatin Sembolü

        Element periyodik tabloda "At" sembolüyle temsil edilmektedir. Yer kabuğunda doğal olarak en nadir bulunan elementlerden olan astatin, genellikle nükleer tepkimeler sonucu yatay olarak sentezlenebilmektedir. 19 izotopu bulunmaktadır. İzotoplarının çoğu bir saniye ya da daha kısa süreli yarılanma ömrüne sahiptir.

        Astatin Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun 17. grubunda yer alan elementin atom numarası 85'dir. Halojen elementler arasında en az reaktif olanıdır ve iyoda benzer şekilde davrandığı öngörülmektedir. Kısa yarılanma ömrü nedeniyle bileşikleri kristal yapılara sahip değildir ve çok az bileşik yapısı tanımlanabilmiştir.

        Astatin Kullanım Alanları

        Araştırma çalışmaları dışında herhangi bir kullanım alanına sahip değildir.

        Astatin Özellikleri

        • Erime noktası 302 derece, kaynama noktası 337 derecedir.
        • Periyodik element tablosunun 7-A grubunda ve metaloid element serisinde yer alır.
        • Astatinin yoğunluğu hala bilinmemektedir.
        • Astatin esas olarak toryum ve uranyumun bozunması sonucu oluşmaktadır.
        • Astatinin fiziksel özelliklerinin çoğu teorik yöntemler kullanılarak elde edilmiştir.
        • Astatin tüm halojenler arasında en az reaktif olanıdır.
        • Anyon oluşturma özelliği diğer halojenlerinkine benzer.
        • Astatin önemli miktarlarda oluşmadığı için çevre açısından herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.
        • Yer kabuğunda bulunan toplam astatin miktarı 30 gramı geçmez. Doğada bu kadar az bulunması sebebiyle gerektiğinde yapay olarak üretilebilmektedir.
        • +1 oksidasyon durumu sergileyen astatin bileşikleri, özellikler açısından aynı oksidasyon durumunu gösteren gümüş bileşiklerine benzer.
        • İyot elementininkine benzer kimyasal özellikler sergiler.
        • Astatin, teknesyumdan 3 yıl sonra kesin olarak tanımlanan ikinci suni element olarak karşımıza çıkmaktadır.
        • Doğada gram miktarlarda bulunur ve suni olarak da elde edilmesi zordur. Bugüne kadar yapay olarak elde edilen astatin miktarı 1 gramı geçmemiştir.
        • Radyoterapi sürecinde Astatine-211 adı verilen izotoptan yararlanılıyor. Kansere neden olan hücreleri yok ettiği bilindiğinden kanser tedavisinde de kullanılmaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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