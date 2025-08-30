Amik Ovası Nerede? Amik Ovası Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Amik Ovası Nerede?

Amik Ovası, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Ovalar arasında genişliği ve verimliliğiyle bilinen Amik Ovası, aynı zamanda tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim ve tarım alanı olmuştur.

Hangi Şehirde ve Bölgede?

Amik Ovası, Hatay ilinin sınırları içinde bulunmaktadır. Özellikle Antakya (Hatay merkez) ve çevresini kapsayan bu ova, Asi Nehri’nin suladığı topraklarla oldukça verimlidir. Bu yönüyle hem Akdeniz Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin en dikkat çeken tarım havzalarından biridir.

Coğrafi Özellikleri

REKLAM

Amik Ovası, Asi Nehri ve onun kolları tarafından sulanan geniş bir düzlük alandır.

Ovanın geçmişte ortasında Amik Gölü bulunmaktaydı. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında bu göl kurutularak tarıma açılmıştır.

Ova, deniz seviyesine yakın bir rakıma sahip olduğundan iklimi sıcak ve nemlidir. Bu özellikler tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırmaktadır.

Tarımsal Önemi

Amik Ovası, Türkiye’nin tarım açısından en verimli ovalarından biridir. Başlıca tarım ürünleri arasında şunlar yer alır: