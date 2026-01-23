Amine Gülşe üçüncü çocuğuna hamile

2019'da nikâh masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de de Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Çiftten müjdeli haber geldi. Amine Gülşe, ailece çıktıkları kar tatilinde üçüncü kez bebek beklediğini yayımladığı fotoğraflarla duyurdu.

Amine Gülşe'nin fotoğrafında karnının oldukça büyüdüğü görüldü. Gülşe, bebeğin cinsiyetini ve kaç aylık hamile olduğunu henüz açıklamadı.