        Amine Gülşe üçüncü çocuğuna hamile

        Eski futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

        Giriş: 23.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:22
        Üçüncü bebeği müjdeledi
        2019'da nikâh masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de de Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        Çiftten müjdeli haber geldi. Amine Gülşe, ailece çıktıkları kar tatilinde üçüncü kez bebek beklediğini yayımladığı fotoğraflarla duyurdu.

        Amine Gülşe'nin fotoğrafında karnının oldukça büyüdüğü görüldü. Gülşe, bebeğin cinsiyetini ve kaç aylık hamile olduğunu henüz açıklamadı.

        Büyükelçilikte onuruna yemek verildi

        Büyükelçilikte onuruna yemek verildi

