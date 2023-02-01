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Beşiktaş'ın transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Devre arasında Weghorst'la yollarını ayırdıktan sonra Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş ikinci transferini de yaptı. Bir süredir Konyaspor'la masada olan siyah-beyazılar, Amir Hadziahmetovic için anlaşma sağladı. Bosna Hersekli yıldız bugün İstanbul'a gelecek

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  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Devre arasında Wout Weghorst'la yollarını ayırdıktan sonra eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş ikinci bombasını patlatıyor. 
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Kartal, Şenol Güneş'in takviye istediği orta saha bölgesine Amir Hadziahmetovic'i alıyor.
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Bir süredir Konyaspor ile pazarlık halinde olan Beşiktaş, yeşil-beyazlılar ile 3+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. 
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Siyah-beyazlılar, 4 milyon Euro isteyen Konyaspor'u 1 milyon Euro'luk bonus ve sonraki satışın yüzde 20'si karşılığında ikna etti. 
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    AMİR'LE 4,5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

    Konyaspor'un ardından Amir Hadziahmetovic'le masaya oturan siyah-beyazılar, Boşnak yıldızla da 4,5 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Beşiktaş, 25 yaşındaki orta sahaya yıllık 1 milyon Euro ücret ödeyecek. 
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    BU AKŞAM GELİYOR

    Transfer için bir süredir gün sayan Amir Hadziahmetovic bu akşam İstanbul'da olacak.
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız futbolcu daha sonra kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı.
  • Amir Hadziahmetovic, Kartal oluyor! Beşiktaş'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor!

    25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.

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