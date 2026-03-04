Canlı
        Amir Murillo ikinci golünü attı

        Amir Murillo ikinci golünü attı

        Beşiktaş'ın Panamalı savunmacısı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ağlarına attı.

        Amir Murillo ikinci golünü attı

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 26. dakikada Amir Murillo kaydetti.

        Süper Lig’de Göztepe mücadelesinin ardından Rizespor ağlarını da havalandırmayı başaran Murillo, ikinci kez gol sevinci yaşadı.

