Amir Murillo ikinci golünü attı
Beşiktaş'ın Panamalı savunmacısı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ağlarına attı.
Giriş: 04.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 26. dakikada Amir Murillo kaydetti.
Süper Lig’de Göztepe mücadelesinin ardından Rizespor ağlarını da havalandırmayı başaran Murillo, ikinci kez gol sevinci yaşadı.
