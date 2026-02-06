Amir Murillo resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı
Beşiktaş, Marsilya'dan Amir Murillo'nun transfer edildiğini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar anlaşmanın 2.5+1 yıllık olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.