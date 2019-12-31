Amorti sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla aldığı milli piyango biletleri sonuçlarına ulaşılabiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango Özel Çekilişinde ilk olarak amorti sonuçları açıklandı. Amorti ikramiyesi kendi parasını geri alıyor. İşte, amorti bileti sorgulama ekranı
AMORTİ SONUÇLARI 2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Amorti sonuçları 2020 noter huzurunda belirlendi. İşte şanslı o 2 numara
Amorti sonuçları: 4-8
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI
9976216
80 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI- MPİ 2020
1-3-5-8-4-9-0
İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA
AMORTİ NEDİR? AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz. Yani tam bilet ise 80 lira, yarım bilet ise 40 lira, çeyrek bilet ise 20 lira'yı geri alabilirsiniz.
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