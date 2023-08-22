Haberler Dünya Amsterdam'da mahremiyetin olmadığı sokak pisuvarları görenleri hayrete düşürüyor

Amsterdam'da mahremiyetin olmadığı sokak pisuvarları görenleri şaşırtıyor Amsterdam'da yer alan sokak pisuvarları, ülkenin tuvalet sorununu çözmek için uygulanan bir yöntem. Kulağa mantıklı gibi gelse de pisuvarların etrafında bir perde bile olmaması, görenleri şaşırtıyor. Habertürk Giriş: 22.08.2023 - 22:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:16 facebook

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Dünyanın birçok yerinde, sokaklarda umumi tuvaletler bulunur ancak Hollanda'da işler biraz olağandışı. Amsterdam'ın çeşitli yerlerine kurulan bu pisuvarlar, ilk bakışta normal gibi gözükse de daha sonra "Mahremiyet nasıl sağlanıyor?" sorusunu aklına getiriyor.

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Öncelikle, Amsterdam'da neden halka açık pisuvarların olduğunu anlatalım. Hollanda uzun yıllardan beri tuvalet sorunuyla uğraşıyor. Halkın su kanallarına veya sokaklara tuvaletini yapması ülkenin yaygın bir sorunu ve para cezaları buna engel olamıyor. Üstelik her yıl birçok insan su kanalına tuvaletini yaparken düşerek hayatını kaybediyor.