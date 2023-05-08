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Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandığı sırada, aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) müşahitlerinin, terör örgütü PKK yanlılarının ve Türk vatandaşlığı bulunmayan kişilerin yer aldığı bir grup, sandık müşahitlerine saldırdı

Amsterdam'da terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı
AA

AA'nın haberine göre, Amsterdam'daki Rai Kongre Merkezi'nde sandıkların kapandığı sırada, aralarında Türk vatandaşlığı olmayan kişilerin de yer aldığı bir grup ve Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine saldırıda bulundu.

Yerel saatle 21.00 sularında, sandıkların kapatılmasından kısa süre önce alanda toplanmaya başlayan terör örgütü PKK sempatizanları, bazı Cumhur İttifakı müşahitlerine yönelik sözlü sataşmanın ardından fiziki saldırıya geçti.

Kongre merkezinin özel güvenlik görevlileri olay yerinde asayişi sağlamakta zorlandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, saldıran gruba cop ve köpeklerle müdahale etti ve Cumhur İttifakı müşahitlerini alanın dışına çıkardı, terör örgütü PKK sempatizanlarını ise alandaki dinlenme bölgesine götürdü.

Burada, terör örgütü PKK ve elebaşı lehine sloganlar atıldı.

Polis, sandıkların kapatılması, oyların ve zarfların sayılması, çuvallara doldurulması ve mühürlenmesi süreci bitene kadar alanda güvelik önlemi aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gelirken saldırıya uğrayan müşahitlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Hollanda'da oy verme işleminin başladığı ilk gün 29 Nisan'da da A Haber muhabiri Fatih Özyar, Sol Parti üyesi bir grup tarafından darp edilmiş, Özyar'ın telefonuna zarar verilmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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