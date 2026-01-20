Habertürk
        Haberler Magazin 'An Istanbul Story' ile 'Hidden Lover', 1 milyara yaklaştı

        'An Istanbul Story' ile 'Hidden Lover', 1 milyara yaklaştı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 'Go Türkiye' markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyicilere ulaşarak Türkiye'nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi

        Giriş: 20.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:01
        1 milyara yaklaştı
        Türkiye, dijital hikâye anlatımını merkeze alan tanıtım stratejisiyle uluslararası alanda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) 'Go Türkiye' markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi.

        Başrollerini; Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı 'An Istanbul Story' ve Eda Ece ile Caner Cindoruk’un rol aldığı 'Hidden Lover', reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1.67 milyar gösterim, fragman ve bölümleriyle ise 959.8 milyon izlenme elde etti. Elde edilen bu sonuçlar, mini dizilerin destinasyon tanıtımında ne denli etkili bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

        'AN ISTANBUL STORY' BAŞROLÜ ALDI

        Tamamı İstanbul’da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir anlatımla buluşturan 'An Istanbul Story', 11 Aralık 2025’te dijital platformlarda yayımlanmasının ardından kısa sürede küresel ölçekte yüksek etkileşim sağladı. Yapım, reklam çalışmalarıyla 982.7 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 578 milyon izlenmeye ulaştı.

        Fragmanı 56 milyon, bölümleri ise 522 milyon izlenme elde eden mini dizi; YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Douyin, Vkontakte, Yandex, OK.ru ve Mail.ru başta olmak üzere çok sayıda dijital platformda izleyiciyle buluştu. İstanbul’un kültürel mirasını, tarihini ve şehir kimliğini evrensel bir görsel dille anlatan yapım, Türkiye’nin dijital tanıtım gücüne önemli katkı sundu.

        'An Istanbul Story'
        'An Istanbul Story'

        ANTALYA’NIN HİKÂYESİ 'HIDDEN LOVER' MİLYONLARA ULAŞTI

        Antalya’da çekilen romantik komedi türündeki 'Hidden Lover', 29 Kasım 2025’te YouTube’da yayımlandı. Antalya’nın doğal güzelliklerini ve şehir enerjisini romantik bir hikâyeyle buluşturan yapım, reklam çalışmalarıyla 692 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 381.6 milyon izlenme elde etti.

        'Hidden Lover'
        'Hidden Lover'

        Fragmanı; 55 milyon, bölümleri ise 326.6 milyon izlenmeye ulaşan mini dizi; YouTube, TikTok ve Vkontakte gibi platformlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine erişerek Antalya’nın doğal ve kültürel değerlerini dünya çapında görünür kıldı.

        An Istanbul Story
        An Istanbul Story

        TÜRKİYE’NİN DİJİTAL HİKÂYESİ DÜNYA SAHNESİNDE

        'Go Türkiye’nin, TGA koordinasyonunda yürüttüğü mini dizi projeleri; destinasyon tanıtımını klasik kalıpların ötesine taşıyarak şehirlerin hikâyesini, ruhunu ve yaşam estetiğini odağına alan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Sinematografik anlatım diliyle hazırlanan bu yapımlar, Türkiye’nin dijital platformlarda küresel ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir etki yaratmasını sağlıyor.

        'Hidden Lover'
        'Hidden Lover'
