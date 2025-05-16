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        Haberler Dünyadan Ana de Armas, Tom Cruise ile aşk söylentileri hakkında sessizliğini bozdu - magazin haberleri

        Ana de Armas, Tom Cruise ile aşk söylentileri hakkında sessizliğini bozdu

        Son zamanlarda sık sık Tom Cruise ile birlikte görüntülenmeleri üzerine çıkan aşk söylentilerine Ana de Armas'tan ilk kez yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:56
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        İlk kez sessizliğini bozdu
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        Ana de Armas, bir süredir yan yana görüntülendiği Tom Cruise ile haklarında çıkan aşk iddialarına ilk yorumunu yaptı.

        Birden çok defa helikopter yolculuğunda ve en son da David Beckham'ın doğum günü partisinde birlikte görüntülenen, Sevgililer Günü'nden önce akşam yemeğine çıkan ikili hakkında bazıları ilişkileri olduğunu söylerken, bazıları da ortak film projesi iddiasını öne sürdü.

        New York'ta bir tanıtım etkinliğinde kendisine Tom Cruise hakkında soru yöneltilen 37 yaşındaki oyuncu, birlikte "birkaç proje üzerinde çalıştıklarını" söyledi. Armas, "Kesinlikle birçok şey üzerinde çalışıyoruz. Sadece bir tane proje değil, Doug Liman, Christopher McQuarrie ve tabii ki Tom ile birkaç projemiz var. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

        Helikopter pilotluğu yapan ve seyahatlerinde sık sık helikopter kullanan 62 yaşındaki Tom Cruise, son dönemde Ana de Armas ile birlikte helikopter yolculuklarında görüntülenmişti. İkili, en son David Beckham'ın doğum günü partisine birlikte katılmış, parti çıkışında aynı araçla dönmüştü.

        David Beckham'ın doğum günü partisi çıkışında Ana de Armas, Tom Cruise ile birlikte basından gizlenmeye çalıştı

        Hatta basının kendilerini çekmeye çalıştığı parti çıkışında gizlenmeye çalışmışlardı.

        Tom Cruise ile Ana de Armas hakkındaki aşk söylentilerinden önce, Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile aşk yaşıyordu. Hollywood'un yarı Kübalı yarı İspanyol oyuncusu, Kasım 2024'te Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Ana de Armas ile Manuel Anido Cuesta cephesinden bir daha ses çıkmadı. Bunun yerine güzel oyuncu birkaç kez Tom Cruise ile birlikte görüldü ve tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri çıktı.

        Ana de Armas, Kasım 2024'te Manuel Anido Cuesta ile öpüşürken görüntülendi

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        #Ana De Armas
        #Tom Cruise
        #aşk
        #ilişki
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