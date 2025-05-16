Ana de Armas, Tom Cruise ile aşk söylentileri hakkında sessizliğini bozdu

Ana de Armas, bir süredir yan yana görüntülendiği Tom Cruise ile haklarında çıkan aşk iddialarına ilk yorumunu yaptı.

Birden çok defa helikopter yolculuğunda ve en son da David Beckham'ın doğum günü partisinde birlikte görüntülenen, Sevgililer Günü'nden önce akşam yemeğine çıkan ikili hakkında bazıları ilişkileri olduğunu söylerken, bazıları da ortak film projesi iddiasını öne sürdü.

New York'ta bir tanıtım etkinliğinde kendisine Tom Cruise hakkında soru yöneltilen 37 yaşındaki oyuncu, birlikte "birkaç proje üzerinde çalıştıklarını" söyledi. Armas, "Kesinlikle birçok şey üzerinde çalışıyoruz. Sadece bir tane proje değil, Doug Liman, Christopher McQuarrie ve tabii ki Tom ile birkaç projemiz var. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

Helikopter pilotluğu yapan ve seyahatlerinde sık sık helikopter kullanan 62 yaşındaki Tom Cruise, son dönemde Ana de Armas ile birlikte helikopter yolculuklarında görüntülenmişti. İkili, en son David Beckham'ın doğum günü partisine birlikte katılmış, parti çıkışında aynı araçla dönmüştü.