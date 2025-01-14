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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Anadolu Ateşi 'Troya' gösterisiyle AKM'de

        Anadolu Ateşi 'Troya' gösterisiyle AKM'de

        Dünyanın en büyük dans topluluklarından biri olan Anadolu Ateşi, 19 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde, Troya gösterisi ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:51
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        Anadolu Ateşi 'Troya' gösterisiyle AKM'de
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        Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor.

        Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, 19 Ocak akşamı Troya gösterisi ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

        Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği ve Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        25. yıldır, dans severlere ve sanat tutkunlarına aynı coşkuyu yaşatmayı başaran Anadolu Ateşi, yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma ile gerçekleşen bu müzikal başkaldırıyı sanatseverlerle buluşturuyor.

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        #Anadolu Ateşi
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Troya
        #dans
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