Şişecam şirketlerinden Anadolu Cam'ın Rusya'daki iştiraki Ruscam Glass'ın Pokrov şehrinde bulunan tesisi yeniden üretime başlayacak.
Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Rusya'da 2012 yılında yaşanan kriz sonrasında, cam ambalaj pazarında yaşanan daralma nedeniyle bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Glass Packaging Holding şirketinin Pokrov fabrikasının üretimine 2013 yılında ara verilmişti. Rusya cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının 15 milyon USD yatırım bedeli ile devreye alınmasına karar verilmiştir. Üretime 2020 yılı 2. çeyreğinde başlanması planlanmaktadır."
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