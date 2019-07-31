Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Anadolu Cam'ın Rusya'daki fabrikası üretime yeniden başlıyor

HABERTURK.COM

Anadolu Cam'ın Rusyadaki iştiraki Ruscam Glass'ın Pokrov kentinde bulunan tesisi yeniden üretime başlıyor. Rusya pazarındaki daralma sebebiyle üretime 2013 yılında ara verilmişti

anadolu cam

Şişecam şirketlerinden Anadolu Cam'ın Rusya'daki iştiraki Ruscam Glass'ın Pokrov şehrinde bulunan tesisi yeniden üretime başlayacak. 

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Rusya'da 2012 yılında yaşanan kriz sonrasında, cam ambalaj pazarında yaşanan daralma nedeniyle bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Glass Packaging Holding şirketinin Pokrov fabrikasının üretimine 2013 yılında ara verilmişti. Rusya cam ambalaj pazarındaki canlanma ve arz açığı nedeniyle Pokrov fabrikasının 70.000 ton/yıl kapasiteli fırınının 15 milyon USD yatırım bedeli ile devreye alınmasına karar verilmiştir. Üretime 2020 yılı 2. çeyreğinde başlanması planlanmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
İŞ-YAŞAMMerkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
Son dakika! Düzce'deki afetzedelere iyi haber!
İŞ-YAŞAMDüzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi
Kurbanlık develer 15 bin liradan satışta
İŞ-YAŞAMİşte kurbanlık deve fiyatları
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde değişiklik
İŞ-YAŞAMGenel Aydınlatma Yönetmeliğinde değişiklik
İhracat yüzde 14,3, ithalat yüzde 22,7 azaldı - haberler
İŞ-YAŞAMHaziran ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı
Bakan Pekcan: Paraguay ile iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız
İŞ-YAŞAM"Paraguay ile iş dünyasının önündeki engelleri ...
THY uçuş ağına Pointe Noire ekledi
İŞ-YAŞAMTHY'den Afrika'da yeni hat
Arkas Lojistik'ten 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırım
İŞ-YAŞAMArkas Lojistik'ten 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırım
SON DAKİKA! Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu! Türk Telekom'un yeni CEO'su kim oldu? - HABERLER
İŞ-YAŞAMDoany gitti, Telekom’un yeni CEO’su Ümit Önal
Ümit Önal kimdir? İşte Ümit Önal'ın hayatı ve kariyeri
İŞ-YAŞAMÜmit Önal kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X