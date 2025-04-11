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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 87 - Zalgiris: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 87 - Zalgiris: 77 | MAÇ SONUCU

        THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-77 yendi ve normal sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off bileti aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:50
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        Anadolu Efes play-off biletini aldı!
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-77 mağlup etti.

        Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off bileti aldı. Lacivert-beyazlı takımın sıralaması ve play-off serisindeki rakibi, diğer maçların ardından belli olacak.

        Anadolu Efes, pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 22-14 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe 11-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 33-14. Anadolu Efes'in dış atışlardan bulduğu basketlere Francisco'nun skorer oyunuyla yanıt veren Zalgiris, farkı 12 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına lacivert-beyazlı takımın 49-37 üstünlüğüyle gidildi.

        Üçüncü periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan Zalgiris, 29. dakikada farkı 4'e indirdi: 65-61. Kalan bölümde iki takım da dış atışlardan skor üretmeyi sürdürdü ve Anadolu Efes, son çeyreğe 71-64 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte de hız kesmeyen Litvanya temsilcisi, Dunston'ın basketiyle 34. dakikada beraberliği yakaladı: 73-73. Savunmasını sertleştirerek toparlanan Anadolu Efes, yakaladığı 10-0'lık seriyle 38. dakikada skoru 83-73 yaptı. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 87-77 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle tamamlayan Anadolu Efes, ilk 6'da yer alarak play-off oynama hakkı elde etti.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Hugues Thepenier (Fransa)

        Anadolu Efes: Dozier 11, Thompson 9, Bryant 7, Ercan Osmani 10, Poirier 6, Larkin 13, Smits 11, Nwora 13, Oturu 7

        Zalgiris: Francisco 12, Brazdeikis 11, Ulanovas 12, Sirvydis 10, Dunston 4, Wong 10, Giedraitis 2, Birutis 10, Mitchell 4, Manek 2, Juzenas

        1. Periyot: 22-14

        Devre: 49-37

        3. Periyot: 71-64

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