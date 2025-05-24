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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 90 – Beşiktaş Fibabanka: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 90 – Beşiktaş Fibabanka: 87 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:42
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        Anadolu Efes, Beşiktaş'ı devirdi!
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        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligi averajla 2. tamamlayarak play-off turunda Galatasaray ile eşleşti.

        Anadolu Efes ise normal sezonu 3. bitirdi ve play-off'ta Mersinspor'un rakibi oldu.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz

        Anadolu Efes: Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Thompson 12, Willis 14, Smits 17, Larkin 6, Nwora 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı, Oturu 17, Erkan Yılmaz 5

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Berk İbrahim Uğurlu 10, Morgan 13, Sleva 13, Terry 9, Allman 4, Plavsic 6, Yiğit Arslan 18, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 5, Ahmet Ata Özbek

        1. periyot: 20-27

        Devre: 39-51

        3. periyot: 66-73

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