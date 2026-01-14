Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes- Baskonia Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes- Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes, EuroLeague'deki 22. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak. Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet,15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı. Peki, Anadolu Efes- Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EuroLeague’de 22. hafta karşılaşmalarıyla birlikte tempo yeniden yükseliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta Basketbol Avrupa Ligi mücadelesinde Kosner Baskonia’yı kendi sahasında ağırlayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, son 5 maçından yenilgiyle ayrılarak zorlu karşılaşma öncesi toparlanma arayışında. Basketbolseverler ise Anadolu Efes–Baskonia maçının hangi tarihte oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...

        2

        ANADOLU EFES- BASKONİA MAÇI NE ZAMAN?

        Anadolu Efes- Baskonia maçı 15 Ocak Perşembe (yarın) 20.30'da oynanacak.

        3

        ANADOLU EFES- BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu müsabaka S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        ANADOLU EFES- BASKONİA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/hemen-uye-ol/

        5

        AVRUPA KUPALARINDA 897. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Veli değil, suç makinesi!
        Veli değil, suç makinesi!