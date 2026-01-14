Anadolu Efes- Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'deki 22. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak. Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet,15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı. Peki, Anadolu Efes- Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague’de 22. hafta karşılaşmalarıyla birlikte tempo yeniden yükseliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, bu hafta Basketbol Avrupa Ligi mücadelesinde Kosner Baskonia’yı kendi sahasında ağırlayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, son 5 maçından yenilgiyle ayrılarak zorlu karşılaşma öncesi toparlanma arayışında. Basketbolseverler ise Anadolu Efes–Baskonia maçının hangi tarihte oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...
ANADOLU EFES- BASKONİA MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes- Baskonia maçı 15 Ocak Perşembe (yarın) 20.30'da oynanacak.
ANADOLU EFES- BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu müsabaka S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES- BASKONİA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/hemen-uye-ol/
AVRUPA KUPALARINDA 897. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.