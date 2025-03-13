Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi nin 29. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern M&uuml;nih ile deplasmanda karşılaşacak. SAP Garden Arena da oynanacak m&uuml;cadele TSİ 22.30 da başlayacak. Avrupa basketbolunun kul&uuml;pler d&uuml;zeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon &ccedil;ıktığı 28 ma&ccedil;ta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 11. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı m&uuml;sabakaların 17 sini kazanan ve 11 inden mağlubiyetle ayrılan Bayern M&uuml;nih ise 5. sırada yer aldı. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern M&uuml;nih i 101-90 mağlup etmişti. AVRUPA DA 865. RANDEVU Anadolu Efes, Bayern M&uuml;nih m&uuml;sabakasıyla Avrupa kupalarında 865. randevusuna &ccedil;ıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa da &ccedil;ıktığı 864 karşılaşmada 486 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren m&uuml;cadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi nde ise 617. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 616 ma&ccedil;ın 329 unu kazandı, 287 sinden mağlubiyetle ayrıldı.