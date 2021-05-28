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HaberlerBasketbolEuroLeagueAnadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman?
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Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman?

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu akşam Almanya'nın Köln kentinde başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu akşam Almanya'nın Köln kentinde başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk maçında son finalistler karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak. Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

BU AKŞAM

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 MAYIS PAZAR

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

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