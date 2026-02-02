Habertürk
        Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia'yı konuk edecek

        EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Valencia'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:41 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:41
        Anadolu Efes'in konuğu Valencia
        Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla mücadele edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Ligdeki son 9 karşılaşmayı kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe Beko'ya 79-62 mağlup oldu.

        Anadolu Efes, sezondaki 25 maçta 6 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 20 takımlı ligde averajla 19. sırada bulunuyor.

        Konuk ekip ise 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve averajla 4. sırada yer alıyor.

        AVRUPA KUPALARINDA 901.RANDEVU

        Anadolu Efes, Valencia mücadelesiyle Avrupa kupalarında 901. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 900 karşılaşmada 500 galibiyet, 400 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı EuroLeague'de ise 653. maçını oynayacak.

        EuroLeague'deki 652 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

