Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia'yı konuk edecek
EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Valencia'yı konuk edecek.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 26. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Valencia takımıyla mücadele edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Ligdeki son 9 karşılaşmayı kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe Beko'ya 79-62 mağlup oldu.
Anadolu Efes, sezondaki 25 maçta 6 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 20 takımlı ligde averajla 19. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 16 galibiyet, 9 mağlubiyet ve averajla 4. sırada yer alıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 901.RANDEVU
Anadolu Efes, Valencia mücadelesiyle Avrupa kupalarında 901. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 900 karşılaşmada 500 galibiyet, 400 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı EuroLeague'de ise 653. maçını oynayacak.
EuroLeague'deki 652 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.