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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 102-93 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 102-93 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde evinde Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:11 Güncelleme:
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        Efes seriyi 2-1'e getirdi

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i peş peşe üç sayılık basketleriyle skoru kısa süre içinde 9-0 yaptı. 2. dakikada mola aldıktan sonra oyuna rakibi gibi dönüş yapan Anadolu Efes, 7-0'lık bir seriyle arayı kapattı. Tarık Biberovic'in sayılarıyla yeniden arayı açmaya çalışan sarı-lacivertlilere Larkin'in üç sayılık basketleriyle cevap veren ev sahibi ekip, 13-12 öne geçmeyi başardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlere sahne olurken Anadolu Efes ilk periyodu 29-26 önde bitirdi.

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        Hücumdaki agresif oyununu ikinci çeyreğe de taşıyan lacivert-beyazlılar, rakibinin sayılarına karşılık vermekte zorluk yaşamadı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun zaman zaman öne geçtiği bölümlerde Larkin'in basketleriyle oyunu dengede tutmaya çalıştı. Son dakikaya girilirken faul atışları neticesinde skoru lehine çeviren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 50-49 önde gitti.

        Tarık Biberovic'in üç sayısıyla üçüncü periyoda başlayan sarı-lacivertli ekip, oyuna ağırlığını koymakta zorluk yaşadı. 23. dakikası 53-53 eşitlikle geçilen karşılaşmada Anadolu Efes, Dozier'in sayısı sonrası peş peşe bulduğu basketlerle farkı 11 sayıya (71-60) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, final periyoduna ise 76-66 önde girdi.

        Son çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes hücumda istediği mücadeleyi ortaya koyamazken Fenerbahçe Beko farkı eritmeyi başardı. Loyd'un kritik üç sayılık basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun skoru ele geçirmesine izin vermedi. Sarı-lacivertlilerin hatalarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmadan 102-93 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride dördüncü maç, 7 Haziran Pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

        Anadolu Efes: Larkin 31, Weiler Babb 2, Dessert 1, Dozier 15, Ercan Osmani 8, Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Loyd 23, Smits 1, Mutaf 2, Erkan Yılmaz 7, Jones

        Fenerbahçe Beko: Melli 2, Horton-Tucker 14, Tarık Biberovic 29, Hall 7, Birch 1, Baldwin 24, Melih Mahmutoğlu 4, Jantunen 10, Zagars 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

        1. Periyot: 29-26

        Devre: 49-50

        3. Periyot: 76-66

        Beş faulle çıkanlar: 33.22 Jantunen, 34.17 Melli, 37.13 Birch (Fenerbahçe Beko), 34.46 Smits, 37.20 Erkan Yılmaz, 38.12 Weiler Babb (Anadolu Efes)

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