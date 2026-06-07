SERİDE SON DURUM NE?

Yarı final serisinin ilk iki maçında üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmada Anadolu Efes'e 102-93 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes taraftarı önünde bir kez daha kazanarak seriyi son maça taşımayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.