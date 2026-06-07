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        Haberler Bilgi Spor Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı izle

        Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde nefes kesen mücadele devam ediyor. Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup ederek durumu 2-1'e getirdi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele sebebiyle, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle bilgisi...

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        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final yolunda kritik viraja girildi. Play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan üçüncü mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip kazanırken, gözler dördüncü maça çevrildi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda galip gelip rakibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor. Anadolu Efes ise seride durumu eşitlemek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 7 Haziran Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

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        ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        SERİDE SON DURUM NE?

        Yarı final serisinin ilk iki maçında üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü karşılaşmada Anadolu Efes'e 102-93 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi.

        Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes taraftarı önünde bir kez daha kazanarak seriyi son maça taşımayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor.

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        FİNALE YÜKSELECEK TAKIM BELLİ OLABİLİR

        Seride 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı kazanması halinde finale yükselen taraf olacak. Anadolu Efes'in galibiyeti durumunda ise yarı final serisi son maça uzayacak ve finalisti belirleyecek mücadele beşinci karşılaşmada oynanacak.

        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek bu dev mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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