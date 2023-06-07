İKİ TAKIM 172. KEZ KARŞI KARŞIYA



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 171 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 104'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko gülen taraf oldu.