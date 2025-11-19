Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Barcelona! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in konuğu Barcelona!

        Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:47
        Anadolu Efes'in konuğu Barcelona!
        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

        Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

        AVRUPA KUPALARINDAKİ 887. MAÇ

        Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

