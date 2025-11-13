Anadolu Efes'in rakibi Bayern Münih!

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 17. sırada başladı.

Ligde oynadığı 10 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Alman ekibi ise 13. basamakta kendisine yer buldu.

İKİ EKİP 15. RANDEVUDA Anadolu Efes ile Bayern Münih, EuroLeague'de 15. kez karşılaşacak. Organizasyonda iki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 14 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlı takım, 6'sını ise Alman ekibi kazandı. Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki maçı da Anadolu Efes, sahasında 101-90, deplasmanda ise 97-92 yenmeyi başardı.