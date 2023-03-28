Anadolu Efes Olimpia Milano basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. THY EuroLeague'de 30. hafta itibariyle 10. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, saha ve seyicisi önünde Olimpia Milano karşısında galibiyet arıyor. İşte, play-off sıralaması için hayati öneme sahip olan Anadolu Efes Olimpia Milano basketbol maçı ile ilgili tüm bilgiler...