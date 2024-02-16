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        Haberler Spor Basketbol Diğer Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 81-77 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 81-77 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası yarı final maçında Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:32 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:32
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        Kupada ilk finalist Anadolu Efes
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        Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek, finale yükseldi.

        Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı.

        Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

        Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti.

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        Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.

        Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

        Hakemler: Fatih Arsalanoğlu, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

        Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 4, Braynt 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1

        Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 5, Carey 18, Mc Collum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vitto Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

        1. Periyot: 23-16

        Devre: 36-30

        3. Periyot: 57-56

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