Basketbol THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Real Madrid maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN 703. MAÇI

Anadolu Efes, Real Madridkarşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 703. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 702 karşılaşmada 396 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 455. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 454 karşılaşmada 239 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.