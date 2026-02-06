Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i mağlup etti! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i mağlup etti!

        EuroLeague'in 27'nci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırladığı maçı 92-82 kazandı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e çıkardı.

        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 22:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:39
        Anadolu Efes, Zalgiris'e geçit vermedi!
        EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i konuk etti.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini temsilcimiz 25-24 önde kapattı. İkinci çeyrekte de 22-21'lik üstünlük sağlayan Anadolu Efes, devre arasına 47-45 önde girdi. Üçüncü çeyrekte 22-18 üstünlük sağlayan Zalgiris, son bölüme 67-65 önde gitti.

        Son bölümde oyun üstünlüğünü elinde tutan Anadolu Efes, mücadeleyi 92-82 kazandı.

        Anadolu Efes, bu sonuçla 8. galibiyetini aldı. Zalgİris ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

        Geçen hafta Valencia'yı yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini bitiren Anadolu Efes, EuroLeague'de arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

        EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz, Virtus Bologna'yı konuk edecek. Zalgiris ise Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.

