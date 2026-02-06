Anadolu Efes, sahasında Zalgiris'i mağlup etti!
EuroLeague'in 27'nci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırladığı maçı 92-82 kazandı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini temsilcimiz 25-24 önde kapattı. İkinci çeyrekte de 22-21'lik üstünlük sağlayan Anadolu Efes, devre arasına 47-45 önde girdi. Üçüncü çeyrekte 22-18 üstünlük sağlayan Zalgiris, son bölüme 67-65 önde gitti.
Son bölümde oyun üstünlüğünü elinde tutan Anadolu Efes, mücadeleyi 92-82 kazandı.
Anadolu Efes, bu sonuçla 8. galibiyetini aldı. Zalgİris ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Geçen hafta Valencia'yı yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini bitiren Anadolu Efes, EuroLeague'de arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.
EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz, Virtus Bologna'yı konuk edecek. Zalgiris ise Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.