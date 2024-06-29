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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Tyrique Jones ile yollar ayrıldı - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Tyrique Jones ile yollar ayrıldı

        Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Anadolu Efes, Tyrique Jones ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:31
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        Anadolu Efes'te ayrılık!
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Tyrique Jones ile yollarını ayırdı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımıza katılan Tyrique Jones ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Jones’a, takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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