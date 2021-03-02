Basketbol THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İspanyol ekibi Valencia'yı konuk ediyor. Ligde çıkışını devam ettirmek isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
ANADOLU EFES VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Valencia maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 712. MAÇI
Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 712. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 711 karşılaşmada 403 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
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