Anadolu Grubu, çalışanlarının fikirlerinin projelendirildiği Bi-Fikir Programına üniversite öğrencilerini de dahil etti. Program kapsamında yenilikçi ve yaratıcı fikirler değerlendiriliyor. Dört yıldır Grup içinde yürütülen programın, Anadolu Grubu’nun kampüs markası KAP (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) ile birleştirilmesi ile üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerine açılan Bi-Fikir programı kapsamında öğrencilerin fikirleri 31 Aralık tarihine kadar toplanacak. Başvurular arasından 20 fikir yarı finale yükselecek. Finale çıkmaya hak kazanan 10 fikrin sahibi Anadolu Grubu tarafından organize edilecek eğitimlere ve mentorluk programına dahil edilecek. Mayıs 2019’da gerçekleşecek finalde 10 proje içinden seçilen birinci projeye 20 bin TL, ikinci projeye 15 bin TL, üçüncü projeye 10 bin TL ödül verilecek. Uygulanmasına karar verilen projeler Anadolu Grubu desteği ile hayata geçirilecek.

3 YILDA 500 MİLYON TL DEĞER YARATTI

Anadolu Grubu’nun en inovatif projeleri 9 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bi-Fikir Festivali’nde sunulacak ve kategorilerinde başarılı olan projeler belirlenecek. Grubun Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren 21 farklı şirketinde bugüne kadar 36 binden fazla çalışana ulaşıldı. Bi-Fikir kapsamında üç yılda 500 milyon TL‘lik fayda yaratıldı. Projenin başladığı 2015 yılından bugüne kadar, Anadolu Grubu çalışanları tarafından 19 bin civarında fikir üretildi. Bu fikirler arasında yaklaşık 5 bin 500’ü uygulamaya alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ