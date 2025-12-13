Anadolu Grubu'nun Orta Asya’da otomotiv operasyonuna start verildi

Anadolu Grubu, uzun vadeli yol haritası olan Vizyon 2035 kapsamında otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımını hayata geçirdi.

Anadolu Isuzu, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun yüzde 75,2’lik hissesini 80 milyon 606 bin 866 doları karşılığında devraldı.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov satın almanın ardından Anadolu Grubu üst yönetimini Taşkent’te kabul etti. Ziyarete; Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve Anadolu Isuzu CFO’su Fatih Vural katıldı.

'İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HACMİ ARTACAK'

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu’nun Vizyon 2035 yol haritası kapsamında uluslararası alanda etki alanını daha da genişletmeyi ve bölgesel üretim gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yazıcı, "2021’den bu yana Özbekistan’da içecek tarafında güçlü bir üretim ve dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyoruz. Coca-Cola İçecek olarak, ülkeye bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ettiğimiz SamAuto yatırımıyla hem Anadolu Isuzu’nun hem de grubumuzun Orta Asya’daki varlığını pekiştiriyoruz. Bu yatırımla hem ülkemize hem de Özbekistan ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.