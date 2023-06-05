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Haberler Magazin 'Anadolu Leoparı'na Hollanda'da 'En İyi Film' ödülü - Magazin haberleri
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'Anadolu Leoparı'na Hollanda'da 'En İyi Film' ödülü

Hollanda'da bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Emre Kayış’ın yönettiği 2021 yapımı 'Anadolu Leoparı', 'En İyi Film' ödülünü kazandı

'Anadolu Leoparı'na Hollanda'da 'En İyi Film' ödülü - Magazin haberleri
İHA

Rotterdam kentinde düzenlenen törende Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen 'Anadolu Leoparı' adlı filmin yönetmeni Emre Kayış, 1000 avro ile ödüllendirildi.

Festivalde, 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'Okul Traşı' filmiyle Ferit Karahan aldı. Karahan, 750 avro ödül kazandı.

'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan Hale Soygazi'ye ödülünü Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal takdim etti.

Törende konuşma yapan Ünal, sinemanın sınırları aşan, her kökenden, her kesimden insanı birleştirebilen çok güçlü bir sanat dalı olduğunu söyledi.

"ÇOK YOL ALDI"

Türk sinemasının dünya sinema tarihindeki yerini ilk günlerden bu yana aldığına dikkati çeken Ünal, "Sinemamız, Fuat Uzkınay tarafından 1914 yılında çekilen ilk Tük yapımı olma özelliğindeki 'Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı' adlı belgesel filmden bu yana çok yol aldı. Hepimiz Yeşilçam’ın hafızalarda yer eden ve bazı kanallarımızda halen keyifle izlediğimiz güzel filmleri ile büyüdük" dedi.

"ÖVGÜ, BEĞENİ VE ÖDÜL ALIYOR"

Ünal, "Türk sinemasının uluslararası düzeyde tanınması ve rağbet görmesinin yanı sıra, çok geniş coğrafyalarda kitleleri ekran başına toplayan Türk dizilerinin başarısını da unutmamak gerekir. Ancak, sinemanın yeri halen çok ayrı. Zira, dizilerimizin açtığı bu başarı kulvarında, ülkemizin insanı ve kültürünü en güzel biçimde yansıtıp tanıtan filmlerimiz günümüzde uluslararası üne sahip Cannes, Berlin, Venedik, Toronto gibi festivallerde gösterilerek övgü, beğeni ve ödül alıyor" şeklinde konuştu.

"DAHA YAKINDAN TANIMASINA İMKAN SAĞLIYOR"

Ödül alan yapımcı ve sanatçıları gönülden tebrik ettiğini dile getiren Ünal, “Hollanda gibi çok kültürlü bir topluma sahip bir ülkede 'Kırmızı Lale' gibi önemli bir etkinliğin dokuzuncu kez düzenleniyor olması, sadece Hollanda Türk toplumunun birlik ve beraberliğini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda çeşitli köken ve kültürlere mensup insanların ülkemizi, insanımızı ve kültürümüzü daha yakından tanımasına imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Soygazi ise, aldığı ödülün kendisini onurlandırdığını ifade ederek, "Çok memnun oldum ve çok güzel insanlarla tanıştım. Çok değerli insanlarla vakit geçirdim, onun için çok mutluyum, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"O KÜLTÜRÜ ANLAMAMIZI SAĞLIYOR"

Kültürler arası iletişimin ve özellikle ülkelerin birbirini tanımasının sanat yoluyla olduğunu söyleyen Soygazi, "Tabii ki bu festival özelinde sinemayla... Ülkenin hayatı, yaşamı, değerlerini bir sinema yoluyla öğreniyoruz. Bu da o kültürü anlamamızı sağlıyor. Anlamak da ön yargıları yıkmak demek. Onun için bu festivaller pek yararlı. Umarım devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Emre Kayış da yaptığı açıklamada böyle bir ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

"BİRAZ ZAMAN ALIYOR"

Ödül almanın her zaman çok güzel olduğunu belirten Kayış, "Festivalde çalışan herkese emeklerinden dolay teşekkür ediyorum. Bizdeki etkinliklerin gelenek haline gelmesi biraz zaman alıyor. Onun için umarım çalışılmaya devam eder daha da güzel olur ve insanlar burada daha çok film izlerler" dedi.

Karahan ise, ödül için teşekkür ederek, "Çok sevindik. Hem Türk sinemasının burada tanıtılması için önemli hem bizim için de Hollandalı sinemacılarla kaynaşmamız önemli. O yüzden çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Fotoğraflar: AA

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