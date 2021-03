Ilgaz'ın çok özel doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Keleş, "Son yağan karla Ilgaz, tekrar beyaz gelinliğini giydi ve doğa fotoğrafçıları için adeta cennet halini aldı. Her noktasından, her metresinden ve her yerinden çektiğimiz bütün fotoğraflar doğa fotoğrafçılarının çekmek istediği karelerden biri oluyor" dedi.