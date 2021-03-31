"Ilgaz'ın kendisi ayrı bir güzel, ağaçları ayrı bir güzel. Yağan her kar tanesi Ilgaz'a farklı bir güzellik katıyor. Beki de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel manzaralarından birine sahibiz. Arkamızdaki çam, gürgen ve gökçe ağaçları kar altında o kadar güzel bir görüntü sunuyor ki insan inanamıyor, baktıkça bakıyor."