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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nda 'dur' ihtarına uymayan sürücü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda 'dur' ihtarına uymayan sürücü tutuklandı

        Ankara'da Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam kesiminde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ve aracını görevli memurların üzerine sürerek ters yönde kaçmaya çalışan sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 01:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 01:47
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        Jandarmanın 'dur' ihtarına uymamıştı, tutuklandı
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        Ankara'da, 18 Mayıs Pazar günü Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam mevkisinde Gerede istikametine doğru ilerleyen aracın sürücüsü T.K (25), kendisine 'dur' ihtarında bulunan jandarma ekiplerinden kaçarak aracını görevlilerin üzerine sürdü.

        'DUR' İHTARINA UYMADI, TERS YÖNDE İLERLEDİ

        Ters yöne dönen ve aracını görevlilerle diğer araçların üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile durdurularak gözaltına alındı.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        O anlar ise otoyolda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Gözaltına alınan ve hakkında, 'Görevi Yaptırmamak için Direnme', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak'tan adli ve idari işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #ankara
        #Anadolu Otoyolu
        #kızılcahamam
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