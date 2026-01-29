Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. TIR ve otobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:55
        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde meydana gelen TIR ve otobüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

        OTOYOLDA FECİ KAZA

        İHA'nın haberine göre kaza, Anadolu Otoyolu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saat 02.50 sıralarında Z.Y. idaresinde bulunan yolcu otobüsü ile orta şeritte seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyir halinde bulunan Ş.İ. idaresindeki çekiciye takılı yarı römorka arkadan çarpması sonucu çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada otobüs şoförü Z.Y. ve otobüs muavini R.Ü. ağır şekilde, otobüste yolcu olarak bulunan D.Y. ve çekici şoförü Ş.İ. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

        Muavin Resul Ü. sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

