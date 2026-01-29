Anadolu otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde gece saatlerinde meydana gelen TIR ve otobüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

OTOYOLDA FECİ KAZA

İHA'nın haberine göre kaza, Anadolu Otoyolu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saat 02.50 sıralarında Z.Y. idaresinde bulunan yolcu otobüsü ile orta şeritte seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyir halinde bulunan Ş.İ. idaresindeki çekiciye takılı yarı römorka arkadan çarpması sonucu çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs şoförü Z.Y. ve otobüs muavini R.Ü. ağır şekilde, otobüste yolcu olarak bulunan D.Y. ve çekici şoförü Ş.İ. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Muavin Resul Ü. sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.