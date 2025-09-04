Anadolu Sigorta, 2024 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Anadolu Sigorta, sürdürülebilir kalkınmaya değer katma amacıyla büyük bir titizlikle yürüttüğü ve iş süreçlerine entegre ettiği çalışmalarını içeren 2024 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) standartları doğrultusunda hazırlanan rapor, öncelikli sürdürülebilirlik konularına, bu konulara yönelik yaklaşımlara ve kaydedilen performansa odaklanıyor.

2024 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu haricinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından duyurulan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) mevzuatı kapsamında hazırlanan ilk rapor da KAP’ta yayımlandı. TSRS raporunda, şirketin iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatlara yönelik stratejik yaklaşımı, bunların değer zinciri üzerindeki etkileri ve yönetişim yapısına dair detaylı bilgiler yer alıyor.

“AMACIMIZ, GELECEK NESİLLERİN YAŞAM HAKKINI GÜVENCEYE ALMAK”

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan 2024 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu değerlendirdi ve "Sürdürülebilirlik, bizim için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası. 2024 yılı boyunca attığımız adımlar, karbon ayak izimizi azaltmaktan toplumsal projelere kadar geniş bir etki alanı yarattı. Bu rapor, çevreye, topluma ve ekonomiye sağladığımız değerin somut bir yansımasıdır. Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan bir şirket olarak amacımız, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin yaşam hakkını güvence altına almaktır" dedi.

2024’TE ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALAR Sera gazı emisyonları yazılım aracılığıyla hesaplanarak bağımsız denetimden geçirildi. Genel Müdürlük binasındaki kat mutfaklarında tek kullanımlık karton bardakların kullanımı sonlandırıldı, Marmaris Ultra Trail etkinliğinde çevre dostu uygulamalar hayata geçirildi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tanıtmak amacıyla eğitimler, atölyeler gerçekleştirildi ve sosyal medya hesaplarımızda bilgilendirme içerikleri paylaşıldı. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürün temel unsurlarından biri olarak benimseyen Anadolu Sigorta, 2024’te başlattığı “Sözden Eyleme WEPs” projesiyle bu yaklaşımını sigorta ekosistemine yaymayı hedefliyor. Sosyal sorumluluk projeleri arasında, orman yangınlarının erken tespiti için hayata geçirilen Ormanın Gözleri, eğitime katkı sağlayan Anadolu Sigorta Kütüphaneleri ve afet dönemlerinde sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarını karşılayan Kurtaran Araç projeleri öne çıktı. 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı - Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan Ormanın Gözleri projesi kapsamında 2024’te 5 yeni insansız gözetleme kulesi devreye alındı.