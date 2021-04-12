Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi sayfasından erişime açıldı. Öğrenciler isterse öğrenci şifrelerinden veya e-devlet şifreleri üzerinden 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihleri arasında bahar dönemi ara sınavına katılabilecekler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV GİRİŞ EKRANI

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarına katılmak için öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim afresine tıklamaları ardından e-devlet yada öğrenci şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından Menü'ye tıklayarak Sınav İşlemeri - Sınav Giriş Belgesi'ne tıklayıp girmeniz gereken sınavları görüntülüyorsunuz. Bir üst kısımda ise çevrimiçi Sınav Sistemi yer alıyor. Tıklamanız ardından istediğiniz sınavdan başlayabiliyorsunuz.

AÖF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF ONLİNE SINAV HAKKINDA

Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sınava girecektir.