Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı TIKLA! AÖF bahar dönemi sınavı son tarihi nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi AÖF sınavları dün başladı. Online sınavlar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleşiyor. İşte AÖF bahar dönemi vize sınav giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı TIKLA! AÖF bahar dönemi sınavı son tarihi nedir?

Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi sayfasından erişime açıldı. Öğrenciler isterse öğrenci şifrelerinden veya e-devlet şifreleri üzerinden 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihleri arasında bahar dönemi ara sınavına katılabilecekler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV GİRİŞ EKRANI

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarına katılmak için öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim afresine tıklamaları ardından e-devlet yada öğrenci şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından Menü'ye tıklayarak Sınav İşlemeri - Sınav Giriş Belgesi'ne tıklayıp girmeniz gereken sınavları görüntülüyorsunuz. Bir üst kısımda ise çevrimiçi Sınav Sistemi yer alıyor. Tıklamanız ardından istediğiniz sınavdan başlayabiliyorsunuz.

AÖF SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF ONLİNE SINAV HAKKINDA

Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler yüz yüze ortamda 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sınava girecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muharrem İnce korona mı oldu! SON DAKİKA: Test sonucu açıklandı
GÜNDEMMuharrem İnce koronaya yakalandı
'Gazhane'ye bir de şimdi bakın!
GÜNDEM'Gazhane'ye bir de şimdi bakın!
İftar çadırları kurulacak mı? SON DAKİKA: Ramazan Tedbirleri belli oldu
GÜNDEMRamazan tedbirleri ve iftar çadırı açıklaması!
104 emekli amiral bildirisi... SON DAKİKA: 4 emekli amiral Ankara Emniyeti'nde
GÜNDEM4 emekli amiral emniyette
Zonguldak'ta faciadan dönüldü
GÜNDEMZonguldak'ta faciadan dönüldü
ATAK'ın kadın pilotu Özge Karabulut eğitim sürecini anlattı - VİDEO
GÜNDEMATAK'ın kadın pilotu Özge Karabulut eğitim sürecini ...
CEZA YAĞDI! Son dakika: 24 bin 437 kişiye kısıtlama cezası!
GÜNDEM24 bin 437 kişiye kısıtlama cezası!
AŞI RANDEVU AL: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet MHRS aşı randevu alma ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
REKOR! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları - İSKİ (12 Nisan)
GÜNDEMİSKİ'den sevindiren açıklama! Barajlarda son durum!
Adıyaman'da 1 köy ve mahalleye karantina
GÜNDEMAdıyaman'da 1 köy ve mahalleye karantina