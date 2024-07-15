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        Haberler Bilgi Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, kimler girebilir?

        Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu!

        Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrenciler için yaz okulu maratonu başlamak üzere. 2024 takvimine göre, kayıtlar sona erdi ve şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:29
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        5 Temmuz itibariyle AÖF yaz okulu kayıtları sona ermişti. Şimdi öğrenciler AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım yapıyor. Peki sınav ne zaman olacak, kimler katılabilir? İşte detaylar!

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        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI MI?

        Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz arasında yapıldı. 5 Temmuz 2024 itibariyle kayıtlar sona erdi.

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

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        YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten- yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

        Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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