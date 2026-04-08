Anadolu Yakası'nda trafik felç!

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yavaş seyrederken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

AA'da yer alan habere göre kentte Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin kullanıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu bölgelere ulaşmak için kullanılan ana ve ara yollarda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunda da Kadıköy-Kartal arasında araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Altunizade mevkisindeki trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Otoyolun Sultanbeyli ile Ataşehir arasında da yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'nda Çekmeköy ve Ümraniye arasındaysa araçlar ağır ilerliyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Sefaköy, İncirli ile Haliç Köprüsü arasında araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Avcılar gişelerden Mahmutbey'e kadar yoğunluk sürüyor. Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.