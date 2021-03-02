AA

Japonya, Çin'de anal yolla yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin, bu ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarına uygulanmamasını talep etti. Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'i ziyaret eden Japon vatandaşların tabi tutulduğu Kovid-19 testlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"TEST PSİKOLOJİK SIKINTI VERİYOR"

AA'da yer alan habere göre Kato, anal yolla uygulanan PCR testlerin "psikolojik sıkıntı" verdiğine yönelik vatandaşlarından şikayetler alındığını ve Çin'i ziyaret eden Japonların, bu tip Kovid-19 testlerine tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.

"ÇİN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEDİ" AÇIKLAMASI

"Dünyanın herhangi bir yerinde anal yolla yapılan Kovid-19 testleri onaylanmış değil" diyen Kato, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini kaydetti.