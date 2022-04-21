Ananasın faydaları 0:00 / 0:00

Anavatanı Güney Amerika olduğu bilinen ve ananasgiller ailesinden olan ananas meyvesi sıcak ülkelerde yetiştirilmektedir. Uzun, sert ve dikenli olan bu meyvenin içi oldukça yumuşak, sulu ve ekşidir. İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan ananas meyvesi sağlık için önemli bir yere sahip olan bromelain enziminin de bilinene en büyük ve tek kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cilt ve saç sağlığından cinselliğe kadar pek çok farklı alanda fayda sağladığı bilinen ananas faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların da tüketimi önerdiği meyveler arasında yer alır. İşte ananas meyvesi hakkında merak edilen her şey.

Ananasın Faydaları

Ananas tüketen kişilerin solunum yolları rahatsızlıklarını daha iyi atlattığı görülmektedir. Balgamı sökmeye yardımcı olan bir besindir.

Brolemain enzimi ile sindirim sisteminin sağlıklı olmasını sağlar.

Sindirim sisteminde meydana gelen iltihaplanmaları engellerken yeni iltihapların oluşmasının da önüne geçer.

Lifli bir yapıya sahip olduğu için hem ishalde hem de kabızlıkta çözüm olarak tüketilebilen bir meyvedir.

Saç dökülmesi problemi olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Bağırsaklarda meydana gelen kurtları dökmekte yardımcı bir besindir.

Farklı kanser türlerini engelleyici özelliği bulunmaktadır.

Kalp sağlığı için faydalıdır.

Özellikle kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığı problemlerine iyi gelir.

Vücuttaki Ph değerini yükseltmeyi sağlar.

İçeriğinde magnezyum bulunduğu için kas ve kemik sağlığına iyi gelir.

Ödem birikmesine engel olabilir.

Diş eti sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Ananas şeker hastalığına iyi gelir, şekeri dengelemeye yardım eder.

Ananasın Zararları

Ananas yemek isteyen kişilerin, tükettikleri ananasının olgunlaşmış olup olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Olgunlaşmamış bir ananas tüketildiğinde bu ananas kişilerde kusmaya ve ishale yol açabilir. Vücutta toksin biriktirmeye neden olur. Dudak, diş ve dilde sorunlar yaşanmasına yol açabilir.

Bunun yanı sıra eğer kişi kan seyreltici, antibiyotik ve antikonvulzanlar kullanıyorsa ananas yemekten uzak durmalıdır.

Ananas Kadınlarda Neye İyi Gelir?

Özellikle kadınlar gün içinde tükettikleri besinlerin vücutları üzerindeki faydaları merak etmektedir. Ananas da lezzetinin yanı sıra kadınlar için fayda da sağlamaktadır. Ananas tüketimi kadınlarda yumurtlama döneminde doğurganlığı arttırır.

İçeriğinde bulunan vitaminler, enzimler ve mineraller saç ve cilt sağlıklarına iyi gelir.

Ananas tüketen kadınlarda saç dökülmesinde azalma görülebilir, cilt parlar ve daha canlı bir görünüme kavuşur.

Ananas Hamilelikte Tüketilir Mi?

Ananas son derece şifalı bir meyve olmasına karşın bazı kişilerin tüketimi için uygun bir meyve değil. Bu kişilerin başına ise hamile kadınlar gelir. İçeriğinde pek çok şifayı barındırsa da ananas hamile kadınlar için riskli meyvelerin arasında yer alır. Bunun nedeni ise ananas tüketiminin servikte yumuşamaya yol açmasıdır. Serviksin yumuşaması hamile kadınların erken doğum sorunu ile karşı karşıya kalmalarına neden olabilir.

Ananas Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Ananasın içerisinde bromelin enzimi yer alır. Bromelin enzimi de libidoyu arttırmada yardımcı bir enzimdir. Bu yüzden kadınlarda da erkeklerde de ananas tüketimi cinselliği arttırmada etkilidir. Bunun yanı sıra ananas meyvesinin tüketimi sperm kokusunu da değiştirir. Bu yüzden kişiler cinsellikten 2 ya da 3 gün önce ananas tüketimini tercih edebilir.