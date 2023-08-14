Haberler Gündem Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? Okulların açılacağı Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte anaokulu çağında çoğu olan veliler anaokulu kayıt ve açılış tarihlerini merak ediyor. Peki, anaokulu kayıt ve açılış tarihi ne zaman? İşte merak edilen tarihler... Habertürk Giriş: 14.08.2023 - 12:59 Güncelleme: 14.08.2023 - 12:59 facebook

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Anaokulu açılış ve kayıt tarihleri Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte aileler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, anaokulu açlış ve kayıt tarihleri belli oldu mu? Merak edenler için detayları habermizde derledik. İşte merak edilen tarihler...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte anaokulu açılış tarihleri belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre anaokulları 4 Eylül Pazartesi günü açılacak.