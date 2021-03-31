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AND Anadolu Gayrimenkul'ün Maher Holding’e devri tamamlandı

Bir süredir devam eden devir işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu bir araya geldi.

AND Anadolu Gayrimenkul'ün Maher Holding’e devri tamamlandı
HABERTURK.COM

Aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin %100 oranındaki hisselerinin devri, Maher Yatırım Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketlerine gerçekleşti Bu devir işlemi sonrasında AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin aktifinde yer alan AND Kozyatağı binası’nın mülkiyeti ve bina yönetimi, Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketlerine geçti. Devir işlemleri sonrasında Anadolu Grubu merkez binasında bir araya gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ile Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, söz konusu anlaşmanın her iki taraf içinde faydalı olması dileklerini dile getirdi. Toplantıya aynı zamanda Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar katıldı.

25 KATLI OFİS BİNASI

Ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olan AND Kozyatağı binası, yaklaşık 72 bin metrekare inşaat alanı ve yaklaşık 36 bin metrekare kiralanabilir alanı ile 25 katlı A+ ofis binasından ve perakende dükkanlarından oluşuyor. Ayrıca, dünyaca ünlü Alman mimarlık firması HPP Architects tarafından “denge” temasıyla inşa edilen AND Kozyatağı; modern ve zamansız tasarımı, ferah ofis ve lobi alanları, geniş toplantı odaları, yüksek otopark ve temiz hava kapasitesi ile Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Platinum Sertifikası sahibi A+ bir proje niteliği taşıyor. AND Kozyatağı’nda ortak kullanım alanları olarak ise 6 toplantı odası ve 200 kişilik konferans salonu bulunuyor. 2016 yılı başında yaşamın başladığı binada, ilaç, petro-kimya, bilişim, bankacılık, gıda, pazar araştırması gibi farklı sektörlerinden birçok ulusal ve uluslararası firmanın yönetim ofisi yer almaktadır.

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