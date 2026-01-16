Anderlect'ten Danylo Sikan'a teklif!
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlect, Trabzonspor'dan Danylo Sikan için harekete geçti ve resmi teklifte bulundu
Giriş: 16.01.2026 - 21:24 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlect, Bordo-mavili formayı giyen Danylo Sikan için teklifte bulundu.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Anderlect, Trabzonspor’a 4 milyon Euro teklif yaptı.
Trabzonspor ise 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istiyor.
