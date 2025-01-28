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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Daha büyük bir şeyler başarabiliriz - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Daha büyük bir şeyler başarabiliriz

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:59
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        "Daha büyük bir şeyler başarabiliriz"
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        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, kendisini 1.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra FB TV'ye röportaj verdi.

        Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, “Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak.” ifadelerini kullandı.

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