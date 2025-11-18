Habertürk
        Anderson Talisca'dan yeni sözleşme açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca'dan yeni sözleşme açıklaması!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 18.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:44
        1

        Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Bandsport'a açıklamalarda bulundu.

        2

        Brezilya'ya geri döneceği haberlerini yalanlayan Talisca, şu anda Fenerbahçe'ye odaklandığını söyledi. Brezilyalı yıldız, şu anda Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmeleri olmadığını da kaydetti.

        3

        "BUNLAR DOĞRU DEĞİL"

        Anderson Talisca, "İnsanlar Brezilya'ya geri döneceğimi, Bahia ve Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." dedi.

        4

        "HENÜZ KONUŞMADIK"

        Şu anda Fenerbahçe'ye odaklandığını ve sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme görüşmeleri olmadığını söyleyen Talisca, "Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık." diye konuştu.

        5

        GALATASARAY İÇİN MESAJ

        Takımın durumuyla ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok önemli bir maçımız var. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz." sözlerini sarf etti.

        6

        YENİ SÖZLEŞME

        Brezilyalı futbolcu, "Şu an hem benim hem de kulübümün bütün konsantrasyonu hedeflerimize ulaşmak. Zamanı geldiğinde sakince oturup sözleşme durumunu konuşuruz." diye konuştu.

        7

        BU SEZON NE YAPTI?

        Fenerbahçe forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Anderson Talisca, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

