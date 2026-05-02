Anderson Talisca: Hedefimiz tekrar galibiyet elde etmekti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Süper Lig'in 32. haftasında 3-1 mağlup ettikleri Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tekrar maç kazandıkları günlere geri dönmek istediklerini söyleyen Talisca, "Hedefimiz tekrardan kazanmaya dönmek ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak. Bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyorduk ve kazandık." dedi.
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 22:40
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de hat-trick yapan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.
"HEDEFİMİZ TEKRAR GALİBİYET ELDE ETMEKTİ"
Brezilyalı futbolcu, "Mutluyuz, hedefimiz tekrardan kazanmaya dönmekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak, bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyorduk ve kazandık." dedi.
Talisca, 3 golüyle ilgili, "Sonuncusu en güzel goldü, ilginç bir gol olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
