Anderson Talisca: Hedefimiz tekrar galibiyet elde etmekti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de hat-trick yapan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

Brezilyalı futbolcu, "Mutluyuz, hedefimiz tekrardan kazanmaya dönmekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak, bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyorduk ve kazandık." dedi.

Talisca, 3 golüyle ilgili, "Sonuncusu en güzel goldü, ilginç bir gol olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.