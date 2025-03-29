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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 4-2'lik Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 00:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:02
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        "Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yı 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        RAMAZAN BAYRAMI

        Talisca, "Öncelikle Türkiye'nin, Türk halkının, tüm insanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Sözlerime böyle başlamak istiyorum." dedi.

        "NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK"

        Açıklamalarına devam eden Brezilyalı yıldız, "Bana göre iyi ve yüksek bir performans ortaya koyduk. Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Galibiyet aldık ve mutluyuz." diye konuştu.

        Talisca, son olarak, "Bugün takım olarak maçı kazanmayı çok istedik her zamanki gibi. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu hafta çok sıkı çalıştık ve odaklandık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonra da hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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